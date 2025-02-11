Владислав Каменев: «В НБА получают по 50 млн долларов в год, в НХЛ лучшие игроки – 12 млн. В хоккее скандальных персонажей меньше, чем в баскетболе или футболе»

Владислав Каменев высказался относительно мейдиности хоккеистов.

– Звезды НБА по масштабу на другом уровне по сравнению со звездами НХЛ.

– Да, действительно так. Зарплаты сильно отличаются.

В НБА получают по 50 млн долларов в год, в НХЛ лучшие игроки 12 млн долларов. В НБА подписывают контракты по 500 млн долларов. У нас за всю карьеру люди столько не зарабатывают.

– Если взять Маккиннона и Макдэвида, то они закрытые ребята, популярность Леброна Джеймса на другом уровне. Как вы считаете, хоккейным звездам не хватает медийности?

– 100% не хватает.

Против хоккеистов играет и то, что мы в форме, шлеме, люди не видят наших лиц, а на баскетболе камера всегда снимает крупный план, ты всегда в фокусе. От этого выше узнаваемость. Но с этим ничего не сделаешь.

И еще в хоккее скандальных персонажей меньше, чем в баскетболе или футболе. Помню, как один американский баскетболист вел стрим с пистолетом, потом не играл два года.

– Есть ощущение, что НХЛ – очень консервативная лига?

– Думаю, лига изменилась с того момента, как я оттуда уехал.

В прошлом сезоне в плей-офф снимали сериал, люди с камерой заходили в раздевалку, человек снимал после финальной игры эмоции игроков, – сказал нападающий ЦСКА ;Владислав Каменев , игравший в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо».