Каменев о наводнении в Орске: «Я им говорил: «Бросайте дом, нужно ехать к друзьям, куда вода не дошла». А они: «Как же мы дом бросим?» И так многие»
Владислав Каменев просил родителей уехать из Орска во время наводнения.
В начале апреля 2024 года началось половодье на реке Урал и ее притоках, уровень воды поднялся до 12 метров, на 2 метра выше опасного уровня. Сильнее всего пострадали Оренбург и Орск в Оренбургской области.
– Родители из Орска в Москву не хотят переезжать?
– Я им предлагал, но они отказываются. Родители всю жизнь прожили в Орске, там все друзья и родственники. Они привыкли к дому.
Когда паводок был, я им говорил: «Бросайте дом, нужно ехать к друзьям, куда вода не дошла». А они: «Как же мы дом бросим?»
И такое многие говорили, с кем я общался в Орске. Никто не хотел оставлять свой дом, даже если от него ничего не осталось, – сказал форвард ЦСКА Каменев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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