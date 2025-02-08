Александр Пашков: «Приглашение Гру на Матч звезд – аванс тренеру. Не могу сказать, что «Трактор» преобразился при нем»

Александр Пашков оценил приглашение Бенуа Гру на Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Не могу сказать, что в этом сезоне при канадском тренере «Трактор » преобразился. Мы видим именно тот веселый Челябинск, который год назад стал открытием плей-офф и остановил 4-0 московское «Динамо».

Да, Гру добавил команде стабильности. Но при этом он получает максимальную кадровую поддержку со стороны руководства, «Трактор» постоянно проводит обмены. Мало кто из российских тренеров может этим похвастаться.

Думаю, первую оценку Гру даст плей-офф. «Трактор», если учесть базу прошлого сезона, имеет все возможности дойти до финала. Если этот результат канадский штаб «Трактора» покажет, то вызов Гру на Матч звезд окажется оправданным. Но пока это скорее аванс тренеру, который делает первые шаги в КХЛ », – сказал олимпийский чемпион.