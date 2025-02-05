«Трактор» обыграл «Металлург» в своем 1100-м матче в КХЛ. Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр и идет 1-й на Востоке

«Трактор» обыграл «Металлург» (5:2) в своем 1100-м матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Бенуа Гру в пяти последних играх.

На данный момент «Трактор » занимает первое место в таблице Востока, набрав 76 очков в 55 играх.

В следующем матче, 12 февраля, команда снова сыграет с «Металлургом ».