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Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты лучше, чем на Западе – это они всему у нас учились»

Борис Майоров высказался об иностранных тренерах в КХЛ.

– Как вам видится работа иностранных специалистов в КХЛ, которых сейчас единицы, – Бенуа Гру в «Тракторе» и Ги Буше в «Авангарде»?

– У меня нет такого однозначного впечатления от них: кто-то хорошо работал, кому-то результаты не дались. Но вообще я не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты ничуть не хуже, а, скорее всего, и лучше, чем на Западе.

Были иностранцы и хорошие, и неважные, где-то и плохие. Мода на иностранцев пошла, когда была создана КХЛ, поскольку думали, что они нам чем-то помогут.

Да это они всему у нас учились! – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoБорис Майоров
ТАСС
logoБенуа Гру
logoКХЛ
logoАвангард
logoГи Буше
logoТрактор
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