Гру о 3:2 с «Сочи»: «После 1-го периода решили, что уже победили, но в КХЛ не бывает легких матчей. Кэмпфер и Сафин вернутся в состав после Матча звезд, Коростелев вчера тренировался»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Сочи».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Челябинске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

– Мы сделали то, что должны были. После первого периода решили, что уже победили. Но в КХЛ не бывает легких матчей, это мы увидели во втором и третьем периодах.

– Была серия матчей с командами из нижней части таблицы, все игры сложились непросто. Это недонастрой?

– Мы сыграли 54 игры, осталось всего 14 матчей. Иногда опасно заглядывать вперед. Дело не в недонастрое. Настрой есть всегда, особенно в домашних матчах.

Суть человеческой природы в том, что если ты видишь команду снизу таблицы, неосознанно подобным образом к ней и настраиваешься. Потом еще разница бросков в створ в первом периоде составила 12:1, расслабились. Тут нас и подхватили. Тем более, «Сочи» выиграл прошлую игру, у них был запал.

– Когда появятся Сафин и Коростелев? Планируете подключать кого‑то из «Челмета»?

– Коростелев вчера тренировался с командой. Он близок к возвращению, вероятно, сыграет в следующем матче. Однако решение примет хоккеист и медицинский штаб. Возможно, они решат подождать до перерыва на Матч звезд КХЛ. Сафин присоединится к нам после. Сейчас не планируем подтягивать ребят из ВХЛ и МХЛ, такой потребности у нас нет.

– Когда вернется Кэмпфер?

– Разговаривали со Стивеном, также после Матча звезд. Он чувствует себя лучше, но не на 100%. Мы можем подождать, это будет шанс для других защитников получить больше игрового времени. А Стивен сможет полностью восстановиться и поправиться, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

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