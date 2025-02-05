Бенуа Гру о 5:2 с «Металлургом»: «Быстрая игра против быстрой команды. Понравилось, как хоккеисты выполнили задание, играли в силовой хоккей, блокировали броски»

Бенуа Гру высказался после матча против «Металлурга» (5:2).

– Это важная победа перед перерывом на Матч всех звезд. Мы боролись против очень сильного соперника.

Мне очень понравилось, как все были вовлечены в этот матч.

– Прониклись атмосферой дерби?

– Считаю, благодарности в первую очередь заслуживают игроки. В матчах против «Металлурга » и «Автомобилиста » атмосфера на арене очень напряженная, чувствуется электричество. Это относится к нашей арене, так и к гостевым.

– Сегодня «Металлург» не поспевал за игроками «Трактора». Почему этой скорости не видели в предыдущих играх, и откуда она взялась сегодня?

– Это была очень быстрая игра против очень быстрой команды. Это команда, которая очень хорошо владеет шайбой. При этом это очень структурированная команда.

Мне понравилось, как игроки выполнили задание, как играли в силовой хоккей, выходили из зоны и блокировали броски. Стивен Кэмпфер был не в составе, но был шанс проявить себя у других защитников. Именно сегодня они это и сделали. Повторюсь, матч был достаточно быстрым и весьма однообразным.

– Чего ждете от Матча звезд и как будет «Трактор» готовиться в этот отрезок?

– С нетерпением жду встречи с другими участниками Матча звезд – как тренерами, так и игроками. Разумеется, для меня это шанс познакомиться и пообщаться еще со многими хорошими тренерами и игроками. Участие в Матче звезд – шанс лучше узнать игроков и тренеров. Для меня большая честь принимать участие в таком мероприятии и представлять наш клуб.

Если отвечать на второй вопрос – завтра у ребят будет тренировка по желанию на отработку мастерства. 7, 8, 9 февраля – выходные, 10‑го числа команда вернется на лед, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.