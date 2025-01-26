Пономарев забил 2-й победный гол в сезоне АХЛ – «Ютике», у него 7+13 за фарм «Питтсбурга». Мурашов отразил 29 из 30 бросков и выиграл 3 из 3 матчей в лиге

Российские игроки фарм-клуба «Питтсбурга» принесли команде победу в АХЛ.

«Уилкс-Бэрри » обыграл «Ютику» (2:1), фарм-клуб «Нью-Джерси», в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Сергей Мурашов отразил 29 из 30 бросков и был признан второй звездой матча. 20-летний вратарь провел три матча в лиге и одержал три победы.

Василий Пономарев в начале третьего периода забил победный гол (второй в сезоне) и стал первой звездой матча. На счету 22-летнего форварда в этом сезоне АХЛ 20 (7+13) очков в 27 матчах при показателе полезности «-1».