  Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»
1

Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»

Бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон дал комментарий по поводу игры нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса в этом сезоне НХЛ.

Форвард набрал 23 (14+9) очка при полезности «плюс 8» в 28 матчах регулярного чемпионата.

«Я думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон. Сейчас, когда прошло больше трети сезона, я должен не торопиться с выводами и сказать, что я не вижу того элитного уровня, на который способен Мэттьюс», – сказал Мартен Бирон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
