Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»

Мартен Бирон: не вижу того элитного уровня, на который способен Мэттьюс.

Бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон дал комментарий по поводу игры нападающего «Торонто » Остона Мэттьюса в этом сезоне НХЛ.

Форвард набрал 23 (14+9) очка при полезности «плюс 8» в 28 матчах регулярного чемпионата.

«Я думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон. Сейчас, когда прошло больше трети сезона, я должен не торопиться с выводами и сказать, что я не вижу того элитного уровня, на который способен Мэттьюс», – сказал Мартен Бирон.