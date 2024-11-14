«Питтсбург» вызвал Пономарева из АХЛ. Форвард набрал 1 балл в 5 матчах сезона

Василий Пономарев переведен в основной состав «Питтсбурга».

22-летний российский нападающий вызван в основной состав клуба из Пенсильвании.

Также в «Пингвинс» из АХЛ переведен форвард Мэттью Ньето . В «Уилкс-Бэрри » отправлен вратарь Йоэль Бломквист .

В нынешнем сезоне Василий Пономарев набрал 1 (0+1) балл за результативность в 5 матчах в АХЛ .