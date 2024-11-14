«Питтсбург» вызвал Пономарева из АХЛ. Форвард набрал 1 балл в 5 матчах сезона
Василий Пономарев переведен в основной состав «Питтсбурга».
22-летний российский нападающий вызван в основной состав клуба из Пенсильвании.
Также в «Пингвинс» из АХЛ переведен форвард Мэттью Ньето. В «Уилкс-Бэрри» отправлен вратарь Йоэль Бломквист.
В нынешнем сезоне Василий Пономарев набрал 1 (0+1) балл за результативность в 5 матчах в АХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Питтсбурга»
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