Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева
Судья засчитал гол «Спартака» в матче со СКА на 56-й минуте после видеопросмотра.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов запросил видеопросмотр после гола нападающего «Спартака» Ивана Воробьева на 56-й минуте в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Штаб петербуржцев посчитал, что перед взятием ворот у Воробьева была игра высоко поднятой клюшкой.
После видеопросмотра арбитр Виктор Гашилов засчитал гол, который в итоге стал победным. Матч завершился со счетом 2:1.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости