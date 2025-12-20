  • Спортс
  • Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева
Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева

Судья засчитал гол «Спартака» в матче со СКА на 56-й минуте после видеопросмотра.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов запросил видеопросмотр после гола нападающего «Спартака» Ивана Воробьева на 56-й минуте в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Штаб петербуржцев посчитал, что перед взятием ворот у Воробьева была игра высоко поднятой клюшкой. 

После видеопросмотра арбитр Виктор Гашилов засчитал гол, который в итоге стал победным. Матч завершился со счетом 2:1. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
