Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева

Судья засчитал гол «Спартака» в матче со СКА на 56-й минуте после видеопросмотра.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов запросил видеопросмотр после гола нападающего «Спартака » Ивана Воробьева на 56-й минуте в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Штаб петербуржцев посчитал, что перед взятием ворот у Воробьева была игра высоко поднятой клюшкой.

После видеопросмотра арбитр Виктор Гашилов засчитал гол, который в итоге стал победным. Матч завершился со счетом 2:1.