  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» потерял концентрацию и пропустил, давал шансы сопернику. Билялов провел хороший матч, за него волнений нет»
0

Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» потерял концентрацию и пропустил, давал шансы сопернику. Билялов провел хороший матч, за него волнений нет»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Салаватом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги выездной игры с «Салаватом» (2:1) в Fonbet Чемпионате КХЛ. 

– Провели в поездке два матча похожих по сюжету. Забивали, а потом упускали многое. Давали сопернику шанс. Болельщикам спасибо за поддержку сегодня.

– Вратарь расстроился, когда пропустил за 15 секунд до конца?

– Он провел хороший матч. Где‑то потеряли концентрацию и пропустили гол. У меня за него волнений нет.

– Откройте секрет. ЦСКА здесь очень хорошо сыграл в обороне. Вы воспользовались как‑то их шпаргалкой?

– Мы концентрируемся на своей игре. Отталкиваемся от своей игры.

– Почему такие отличия от прошлой игры?

– Все игры проходят эмоционально. Сегодня вратари сыграли надежно, более закрыто. Острой игры не было. Больше внимания уделяли обороне.

– Шайба Фальковского. Он опять забил «Салавату». Что говорите ему перед играми?

– Молодец. Мы не акцентируем внимание, что он должен забивать именно «Салавату».

– Что стало ключевым моментом?

– В первую очередь проявили характер. Ребята играли самоотверженно. Ну и, конечно, дисциплина, – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoТимур Билялов
logoАк Барс
logoМатч ТВ
logoАнвар Гатиятулин
logoСтепан Фальковский
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков
сегодня, 13:57
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 06:35Спецпроект
Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали моменты. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»
18 декабря, 20:12
Главные новости
Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения
7 минут назадВидео
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Ак Барсу»
33 минуты назад
«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА с победным голом на 56-й. Команда Жамнова идет 7-й на Западе, армейцы – на 6-м месте
38 минут назад
Козлов про 1:2 с «Ак Барсом»: «Салават» неплохо играл в обороне, соперник сегодня был поудачливее. Набиев мог стать героем, если бы не попал в перекладину»
сегодня, 15:51
НХЛ. В 20:30 начнутся матчи «Вашингтон» – «Детройт» и «Рейнджерс» – «Филадельфия», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном», «Тампа» против «Каролины»
сегодня, 15:14
«Шанхай» расторг контракт со Спунером. У форварда 5+15 и «минус 6» в 31 матче сезона
сегодня, 15:12
«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков
сегодня, 13:57
Экс-супруга Вовченко заплатит 120 тысяч рублей после раздела брендовой сумки в суде: «Ему не помогли ни 8 заявлений, ни адвокатша, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена»
сегодня, 13:45
Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку игроков на сезон: «Большая проблема нашей системы – можно держать огромное количество хоккеистов, которые не играют»
сегодня, 13:01
«Трактор» обменял Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили. Семен набрал 23 очка в сезоне КХЛ, Максим – 9
сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева
24 минуты назадВидео
Морозов о том, что «Сочи» может дать КХЛ: «⁠Надежды на плей-офф были. Сменилось руководство, начались перестановки: новые тренеры, формирование состава»
49 минут назад
Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем СКА – «Спартак»
сегодня, 15:25Видео
Стоимость «Питтсбурга» оценивается в 1,7 млрд долларов. Fenway Sports Group, приобревший команду за 900 млн, продал клуб группе Hoffmann Family
сегодня, 13:31
«Селебрини – возможно, лучший хоккеист, с которым мне довелось выйти на лед. Я понял это в первый день лагеря новичков «Сан-Хосе». Дикинсон о Макклине
сегодня, 13:15
Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»
сегодня, 12:47
Генменеджер «Трактора»: «Джиошвили – один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции. У него дефицитная позиция, важная для решения текущих игровых вопросов»
сегодня, 12:35
Клубы КХЛ после 25 декабря смогут расторгнуть контракт с хоккеистом с выплатой 100% компенсации. Дедлайн был перенесен на январь (Алексей Шевченко)
сегодня, 12:01
Денисенко не вошел в состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом». У форварда нет очков в 9 играх подряд
сегодня, 11:20
Джарвис животом врезался в штангу ворот «Флориды» после прохода по флангу. Бринд′Амор заявил, что травма форварда «Каролины» выглядит «не очень хорошо»
сегодня, 10:59Видео