Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» потерял концентрацию и пропустил, давал шансы сопернику. Билялов провел хороший матч, за него волнений нет»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Салаватом».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин подвел итоги выездной игры с «Салаватом » (2:1) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Провели в поездке два матча похожих по сюжету. Забивали, а потом упускали многое. Давали сопернику шанс. Болельщикам спасибо за поддержку сегодня.

– Вратарь расстроился, когда пропустил за 15 секунд до конца?

– Он провел хороший матч. Где‑то потеряли концентрацию и пропустили гол. У меня за него волнений нет.

– Откройте секрет. ЦСКА здесь очень хорошо сыграл в обороне. Вы воспользовались как‑то их шпаргалкой?

– Мы концентрируемся на своей игре. Отталкиваемся от своей игры.

– Почему такие отличия от прошлой игры?

– Все игры проходят эмоционально. Сегодня вратари сыграли надежно, более закрыто. Острой игры не было. Больше внимания уделяли обороне.

– Шайба Фальковского. Он опять забил «Салавату». Что говорите ему перед играми?

– Молодец. Мы не акцентируем внимание, что он должен забивать именно «Салавату».

– Что стало ключевым моментом?

– В первую очередь проявили характер. Ребята играли самоотверженно. Ну и, конечно, дисциплина, – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков