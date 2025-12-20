  • Спортс
  • Стоимость «Питтсбурга» оценивается в 1,7 млрд долларов. Fenway Sports Group, приобревший команду за 900 млн, продал клуб группе Hoffmann Family
Стоимость «Питтсбурга» оценивается в 1,7 млрд долларов. Fenway Sports Group, приобревший команду за 900 млн, продал клуб группе Hoffmann Family

Новые владельцы приобрели «Питтсбург» за 1,7 млрд долларов.

Группа Hoffmann Family приобрела «Питтсбург» за 1,7 милларда долларов.

Клуб из Пенсильвании ранее сообщил, что Fenway Sports Group продает контрольный пакет акций клуба семье Хоффманн, владеющей инвестиционной группой из Чикаго. Ее возглавляет миллиардер Дэвид Хоффманн.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и хоккейный клуб – «Флорида Эверблейдс» из ECHL (чемпион лиги 2022, 2023 и 2024 года).

Fenway Sports Group заплатили за «Питтсбург» 900 миллионов долларов в 2021 году.

Завершение сделки зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportico
