Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Локомотив» провел хороший матч, игра была равная, но они воспользовались нашими ошибками. Мы рискованно сыграли на синей линии»

Боб Хартли о поражении «Локомотива»: «Авангард» был лучше сегодня.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Авангарда » (0:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Надо отметить, что «Авангард» провел хорошую игру. Но и своими ребятами я тоже горжусь. Соперник воспользовался теми ошибками, которые мы допустили, но с нашей стороны было огромное желание, характер. Показывали хорошую игру.

Хотелось, чтобы было больше трафика на пятаке перед вратарем соперника. Но в целом провели хорошую игру. У нас была тяжелая неделя, хотелось закончить ее победой, но сегодня «Авангард» был лучше нас. Сегодня казалось, игра была равная, но они воспользовались двумя нашими ошибками.

– Что перестало получаться у «Локомотива» во втором периоде?

– Риск второго периода в том, что, если владеешь много шайбой в зоне соперника, рискуешь попасть на контратаку. И мы уже дважды попались: с ЦСКА был гол, получилась неудачная смена, когда мы допустили численное преимущество соперника.

И сегодня немного рискованно сыграли на синей линии, и опять повторилась ситуация, когда соперник был в численном преимуществе у ворот. С хорошими командами это делать очень опасно, потому что они такие моменты часто реализуют, – сказал Хартли.