«Селебрини – возможно, лучший хоккеист, с которым мне довелось выйти на лед. Я понял это в первый день лагеря новичков «Сан-Хосе». Дикинсон о Макклине

Сэм Дикинсон: Селебрини – возможно, лучший, с кем мне доводилось выходить на лед.

19-летний нападающий «Сан-Хосе » Сэм Дикинсон поделился мыслями по поводу форварда Макклин Селебрини .

«Когда я вышел с ним на лед в первый день тренировочного лагеря новичков в «Сан-Хосе» в прошлом сезоне, я сразу же понял, что, возможно, это лучший хоккеист, с которым мне когда-либо доводилось выходить на лед.

Он делает на льду такие вещи и создает такие моменты, которые я бы вряд ли бы смог сделать.

Потом начинается тренировочный лагерь уже со всеми хоккеистами «Шаркс», и Макклин по-прежнему, возможно, лучший хоккеист на льду. Потом, в первой игре сезона, через пять минут он забил первый гол в НХЛ . Это была, наверное, его третья смена или что-то вроде того.

Уровень креативности, который он демонстрирует в игре – это того, чего я никогда раньше не видел», – сказал Сэм Дикинсон.