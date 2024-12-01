Пономарев забил 1-й гол за фарм «Питтсбурга» в АХЛ, у Мурашова – 2-я победа в двух матчах. Тринеев отличился за «Херши»

Василий Пономарев забил первый гол за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Уилкс-Бэрри » и «Херши » (5:4), который является фарм-клубом «Вашингтона».

22-летний форвард вывел команду вперед в середине второго периода. На счету Пономарева стало 2 (1+1) очка за 7 матчей.

Напомним, «Каролина» обменяла россиянина в рамках сделки по переходу Джейка Генцела в «Харрикейнс».

Победу на свой счет записал вратарь Сергей Мурашов , отразивший 30 из 34 бросков. Это вторая игра из двух для 20-летнего голкипера в нынешнем сезоне.

В составе «Херши» отличился Богдан Тринеев . В его активе 7 (4+3) очков в 15 матчах регулярного чемпионата АХЛ.