Пономарев забил 1-й гол за фарм «Питтсбурга» в АХЛ, у Мурашова – 2-я победа в двух матчах. Тринеев отличился за «Херши»
Василий Пономарев забил первый гол за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Уилкс-Бэрри» и «Херши» (5:4), который является фарм-клубом «Вашингтона».
22-летний форвард вывел команду вперед в середине второго периода. На счету Пономарева стало 2 (1+1) очка за 7 матчей.
Напомним, «Каролина» обменяла россиянина в рамках сделки по переходу Джейка Генцела в «Харрикейнс».
Победу на свой счет записал вратарь Сергей Мурашов, отразивший 30 из 34 бросков. Это вторая игра из двух для 20-летнего голкипера в нынешнем сезоне.
В составе «Херши» отличился Богдан Тринеев. В его активе 7 (4+3) очков в 15 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости