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  • Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы». Вратарь «Пингвинс» Мурашов отразил 16 из 18 бросков
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Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы». Вратарь «Пингвинс» Мурашов отразил 16 из 18 бросков

Василий Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы» (4:2).

22-летний нападающий отличился в матче турнира новичков Prospects Challenge в Баффало. 

Он играл в центре первого звена пенсильванцев с Рутгером Макгроарти и Эйвери Хэйсом. 

Вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отыграл полный матч и отразил 16 из 18 бросков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pensburgh
logoПиттсбург
logoОттава
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoВасилий Пономарев
logoСергей Мурашов
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