Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы». Вратарь «Пингвинс» Мурашов отразил 16 из 18 бросков

Василий Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы» (4:2).

22-летний нападающий отличился в матче турнира новичков Prospects Challenge в Баффало.

Он играл в центре первого звена пенсильванцев с Рутгером Макгроарти и Эйвери Хэйсом.

Вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отыграл полный матч и отразил 16 из 18 бросков.