Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы». Вратарь «Пингвинс» Мурашов отразил 16 из 18 бросков
Василий Пономарев забил победный гол в матче новичков «Питтсбурга» и «Оттавы» (4:2).
22-летний нападающий отличился в матче турнира новичков Prospects Challenge в Баффало.
Он играл в центре первого звена пенсильванцев с Рутгером Макгроарти и Эйвери Хэйсом.
Вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отыграл полный матч и отразил 16 из 18 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pensburgh
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