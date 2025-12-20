Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения
Марат Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА со «Спартаком».
Нападающий СКА Марат Хайруллин спровоцировал массовую драку в матче Fonbet КХЛ против «Спартака» (1:2), бросив по воротам соперника после сирены. Защитник красно-белых Даниил Орлов сцепился с Хайруллиным сразу после его броска.
Затем хоккеисты устроили массовую стычку. Нападающий СКА Валентин Зыков повалил форварда «Спартака» Германа Рубцова на лед и сам оказался на льду, после падения оба игрока продолжили драку.
