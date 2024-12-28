Пономарев забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Лихай Вэлли». У него 5+7 в 17 играх за фарм «Питтсбурга»

Василий Пономарев забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Лихай Вэлли».

«Уилкс-Бэрри » обыграл фарм «Филадельфии» (3:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ .

В активе 22-летнего россиянина стало 12 (5+7) очков в 17 играх за фарм «Питтсбурга » в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Также он провел 3 матча за «Пингвинс» в НХЛ .