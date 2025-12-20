«Авангард» выиграл 9 из 11 последних матчей, сегодня – 3:0 с «Локомотивом». У Серебрякова два шатаута подряд
«Авангард» выиграл 9 из 11 последних матчей в КХЛ.
«Авангард» обыграл «Локомотив» (3:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 11 последних встречах. В прошлой игре омичи были сильнее «Нефтехимика» (3:0).
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков не пропустил ни одной шайбы в двух играх подряд. 18 декабря он сыграл на ноль с «Нефтехимиком» (3:0).
Команда Ги Буше набрала 49 очков после 35 матчей и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
«Локомотив» проиграл впервые за 5 матчей. Команда Боба Хартли по-прежнему лидирует на Западе, имея в активе 52 балла после 39 встреч.
