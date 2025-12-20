  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» выиграл 9 из 11 последних матчей, сегодня – 3:0 с «Локомотивом». У Серебрякова два шатаута подряд
9

«Авангард» выиграл 9 из 11 последних матчей, сегодня – 3:0 с «Локомотивом». У Серебрякова два шатаута подряд

«Авангард» выиграл 9 из 11 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Локомотив» (3:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 11 последних встречах. В прошлой игре омичи были сильнее «Нефтехимика» (3:0). 

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков не пропустил ни одной шайбы в двух играх подряд. 18 декабря он сыграл на ноль с «Нефтехимиком» (3:0).

Команда Ги Буше набрала 49 очков после 35 матчей и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. 

«Локомотив» проиграл впервые за 5 матчей. Команда Боба Хартли по-прежнему лидирует на Западе, имея в активе 52 балла после 39 встреч. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoГи Буше
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoАвангард
logoКХЛ
logoНикита Серебряков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Воробьев: «Иностранцы должны быть помощниками в клубах КХЛ. В хоккейных нюансах русские тренеры не уступают. В пиаре мы отстаем, в этом иностранцы лучшие»
14 декабря, 11:26
Гомоляко о тренерах-легионерах в КХЛ: «Надо их жестко на место ставить. Не захотел работать – езжай домой. У нас есть свои замечательные русские специалисты»
29 ноября, 07:58
Александр Пашков: «Металлург» – островок адекватности на фоне психоза с канадскими тренерами. Даже «Локомотив» с Хартли и «Авангард» с Буше играют средне»
21 ноября, 11:48
Главные новости
Ларионов после 1:2 от «Спартака»: «У СКА третий матч за 5 дней, все были сложными. Поэтому ментальные ошибки случаются, в 1-м периоде 8 неоправданных потерь, это много»
17 минут назад
НХЛ. В 20:30 начнутся матчи «Вашингтон» – «Детройт» и «Рейнджерс» – «Филадельфия», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном», «Тампа» против «Каролины»
сегодня, 17:04
Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «У «Авангарда» получилось играть в силовой хоккей, матч уровня плей‑офф. Когда мы встречаемся с топ-клубами, проблем с настроем нет»
42 минуты назад
Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения
сегодня, 16:48Видео
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Ак Барсу»
сегодня, 16:22
«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА с победным голом на 56-й. Команда Жамнова идет 7-й на Западе, армейцы – на 6-м месте
сегодня, 16:17
Козлов про 1:2 с «Ак Барсом»: «Салават» неплохо играл в обороне, соперник сегодня был поудачливее. Набиев мог стать героем, если бы не попал в перекладину»
сегодня, 15:51
«Шанхай» расторг контракт со Спунером. У форварда 5+15 и «минус 6» в 31 матче сезона
сегодня, 15:12
«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков
сегодня, 13:57
Экс-супруга Вовченко заплатит 120 тысяч рублей после раздела брендовой сумки в суде: «Ему не помогли ни 8 заявлений, ни адвокатша, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Локомотив» провел хороший матч, игра была равная, но они воспользовались нашими ошибками. Мы рискованно сыграли на синей линии»
2 минуты назад
Жамнов о 2:1: «Противостояние «Спартака» со СКА принципиально, это традиция. Георгиеву нужно время на адаптацию, он нам очень помогает»
28 минут назад
Член совета ИИХФ Козиолс о рекомендациях МОК допустить Россию на ЮЧМ: «Это рекомендации. Будем решать вопрос взвешенно и не спеша»
51 минуту назад
Ларионов запросил видеопросмотр перед голом «Спартака» на 56-й минуте из-за нарушения. Арбитр засчитал гол Воробьева
сегодня, 16:31Видео
Морозов о том, что «Сочи» может дать КХЛ: «⁠Надежды на плей-офф были. Сменилось руководство, начались перестановки: новые тренеры, формирование состава»
сегодня, 16:06
Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» потерял концентрацию и пропустил, давал шансы сопернику. Билялов провел хороший матч, за него волнений нет»
сегодня, 15:38
Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем СКА – «Спартак»
сегодня, 15:25Видео
Стоимость «Питтсбурга» оценивается в 1,7 млрд долларов. Fenway Sports Group, приобревший команду за 900 млн, продал клуб группе Hoffmann Family
сегодня, 13:31
«Селебрини – возможно, лучший хоккеист, с которым мне довелось выйти на лед. Я понял это в первый день лагеря новичков «Сан-Хосе». Дикинсон о Макклине
сегодня, 13:15
Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»
сегодня, 12:47