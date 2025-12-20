Морозов о том, что «Сочи» может дать КХЛ: «⁠Надежды на плей-офф были. Сменилось руководство, начались перестановки: новые тренеры, формирование состава»

Алексей Морозов: у «Сочи» были надежды на плей-офф, сменилось руководство.

Президент Fonbet КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Сочи» были надежды выйти в плей-офф, но в клубе сменилось руководство, что привело к проблемам.

– Из года в год «Сочи» не попадает в плей-офф, каким видите его будущее. Что клуб может дать КХЛ?

– ⁠Надежды на плей-офф были. Проблема «Сочи » в том, что поздно сменилось руководство, когда началась предсезонка, можно сказать. Потом начались перестановки: новые тренеры, формирование состава, выработка концепции.

Из-за перестановок в руководящих должностях сочинцам не удалось улучшить результаты в этом сезоне. Надеемся, что в будущем показатели изменятся в лучшую сторону, – сказал Морозов .