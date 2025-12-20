Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем СКА – «Спартак»
Илья Ковальчук выполнил вбрасывание перед матчем СКА со «Спартаком».
Илья Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем Fonbet Чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» (1:1, второй период).
«Илья Ковальчук снова срывает овации Ледового! Автор двух золотых шайб в финалах Кубков Гагарина в составе СКА, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира на стартовом вбрасывании (пусть и символическом) перед матчем СКА – «Спартак», – говорится в заявлении петербургского клуба.
Ковальчук дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА, последним клубом в его карьере является «Спартак», за который он провел 20 матчей в сезоне-2023/24 и набрал 8 (4+4) очков.
