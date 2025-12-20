Видео
0

Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем СКА – «Спартак»

Илья Ковальчук выполнил вбрасывание перед матчем СКА со «Спартаком».

Илья Ковальчук совершил символическое вбрасывание перед матчем Fonbet Чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» (1:1, второй период). 

«Илья Ковальчук снова срывает овации Ледового! Автор двух золотых шайб в финалах Кубков Гагарина в составе СКА, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира на стартовом вбрасывании (пусть и символическом) перед матчем СКА – «Спартак», – говорится в заявлении петербургского клуба. 

Ковальчук дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА, последним клубом в его карьере является «Спартак», за который он провел 20 матчей в сезоне-2023/24 и набрал 8 (4+4) очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
