Пономарев набрал 3+1 за фарм «Питтсбурга» в матче АХЛ против «Хартфорда» и стал 1-й звездой. У Кныжова 2 ассиста

Василий Пономарев набрал 3+1 в матче АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой.

22-летний форвард «Уилкс-Бэрри » сделал хет-трик и результативную передачу в матче против «Вулф Пэк» (6:2) в регулярном чемпионате.

На счету россиянина 7 (4+3) очков в 9 играх за фарм «Питтсбурга » в текущем сезоне. Также он провел 3 матча в НХЛ за основу «Пингвинс».

Российский защитник «Уилкс-Бэрри» Николай Кныжов сделал 2 результативные передачи.

У него 3 (1+2) очка в 8 играх за команду при полезности «+2». В ноябре экс-игрок «Сан-Хосе» подписал пробный контракт с клубом АХЛ .