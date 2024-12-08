Пономарев набрал 3+1 за фарм «Питтсбурга» в матче АХЛ против «Хартфорда» и стал 1-й звездой. У Кныжова 2 ассиста
Василий Пономарев набрал 3+1 в матче АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой.
22-летний форвард «Уилкс-Бэрри» сделал хет-трик и результативную передачу в матче против «Вулф Пэк» (6:2) в регулярном чемпионате.
На счету россиянина 7 (4+3) очков в 9 играх за фарм «Питтсбурга» в текущем сезоне. Также он провел 3 матча в НХЛ за основу «Пингвинс».
Российский защитник «Уилкс-Бэрри» Николай Кныжов сделал 2 результативные передачи.
У него 3 (1+2) очка в 8 играх за команду при полезности «+2». В ноябре экс-игрок «Сан-Хосе» подписал пробный контракт с клубом АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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