Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «У «Авангарда» получилось играть в силовой хоккей, матч уровня плей‑офф. Когда мы встречаемся с топ-клубами, проблем с настроем нет»

Ги Буше: у «Авангарда» нет проблем с настроем на матчи с «Локомотивом».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ, заявив, что у игроков омского клуба не было проблем с настроем.

– Мы ожидали, что встреча будет очень тяжелой. Считаю, что у нас получилось играть в силовой хоккей, этот матч соответствовал уровню игры плей‑офф. И мы были к этому готовы.

Во втором периоде нам удалось выстоять во время натиска «Локомотива », мы действовали зрело и не допускали потерь. Удалось успокоить игру в третьем периоде, действовали агрессивно, но терпеливо. Поэтому нам удалось победить.

– Есть что‑то общее между играми против «Локомотива», с учетом предсезонки у вас уже три победы…

– Нет. Для меня в целом каждый матч – новая история, новая возможность. Каждое утро мы начинаем с нуля. Мы всегда готовы к серьезным соперникам, у нас тут никаких проблем нет. Больше проблем у нас с командами, которые внизу турнирной таблицы.

Когда мы встречаемся с топовыми клубами, проблем с настроем нет, мы очень серьезно относимся к таким матчам. И с «Локомотивом» противостояния всегда такие, похожие на матчи плей‑офф, – сказал Буше.