Губерниев о Недомански: «Зачем обращать внимание на заявление какого-то чеха? Пошел он куда подальше»

Дмитрий Губерниев оценила высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов» .

«Зачем обращать внимание на заявление какого-то чеха? Пошел он куда подальше, вот и все», – сказал Губерниев.