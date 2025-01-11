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  • Пашков о Недомански: «Выпячивал неприязнь к русским на протяжении всей жизни. Я был свидетелем его хамского поведения по отношению к советской команде – удивительно, что он никак не успокоится»
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Пашков о Недомански: «Выпячивал неприязнь к русским на протяжении всей жизни. Я был свидетелем его хамского поведения по отношению к советской команде – удивительно, что он никак не успокоится»

Александр Пашков оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Никак уже на это не реагирую. Давно знаю и видел все это в разных видах.

Удивительно, что он никак не успокоится. На протяжении всей жизни Недомански выпячивал неприязнь к русским. Я был свидетелем его хамского поведения по отношению к советской команде, но детали раскрывать не хочу.

Думаю, кроме какой-то меркантильной выгоды, у него нет других причин так говорить. Я давно уже дал для себя оценку этому человеку, да и не я один.

Многие знают достаточно и имеют мнение про него. Поэтому меня это высказывание не удивляет», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Вацлав Недомански
logoАлександр Пашков
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
сборная Чехословакии
logoсборная СССР
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