Фетисов о Недомански: «Соревнуются в дебилизме. Предложил бы открыть клинику для ребят, мы их бесплатно полечим, может, у них уже денег нет на таблетки всякие»
Вячеслав Фетисов оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.
Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«[Недомански] ненормальный. Я бы предложил открыть клинику здесь для этих ребят, пусть приезжают, мы их бесплатно полечим. Они сейчас соревнуются в дебилизме.
Что-то там у них с головой, у всех этих ребят. Давайте мы их пригласим, билеты купим, положим в хорошую клинику. Может быть, у них уже денег нет на таблетки всякие. Пусть приезжают, мы поможем.
История хоккея нашей страны показывает, сколько раз мы обыгрывали их же, «не имея интеллекта». Хотя хоккей – это высокоинтеллектуальная игра на всякий случай.
И сегодня наши ребята самые крутые в НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
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