Чемпион мира-1972 Вацлав Недомански: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов»

Вацлав Недомански выразил пренебрежение к русскому народу.

«По моему мнению, русские, за исключением гениальных писателей или композиторов, являются примитивной нацией.

Так было всегда, особенно это актуально после 1918 года.

Когда я играл против русских, мало кто из них был психически нормальным. Некоторые из наших игроков дружили с ними, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», – передает TVNOVINY.sk со ссылкой на Idnes.cz слова чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Вацлава Недомански.

Недомански является участником девяти чемпионатов мира (1965-1974), в 1972 году он стал чемпионом мира, а также участником двух Олимпиад (1968, 1972), в которых он выиграл серебряные и бронзовые медали.