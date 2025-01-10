Чемпион мира-1972 Вацлав Недомански: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов»
Вацлав Недомански выразил пренебрежение к русскому народу.
«По моему мнению, русские, за исключением гениальных писателей или композиторов, являются примитивной нацией.
Так было всегда, особенно это актуально после 1918 года.
Когда я играл против русских, мало кто из них был психически нормальным. Некоторые из наших игроков дружили с ними, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», – передает TVNOVINY.sk со ссылкой на Idnes.cz слова чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Вацлава Недомански.
Недомански является участником девяти чемпионатов мира (1965-1974), в 1972 году он стал чемпионом мира, а также участником двух Олимпиад (1968, 1972), в которых он выиграл серебряные и бронзовые медали.
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем