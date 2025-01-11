Тарасова о Недомански: «Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Придурок»
Татьяна Тарасова оценила высказывание Вацлава Недомански о россиянах.
Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«Недоманский играл в хоккей за свою страну, я это хорошо помню. Но нам делать больше нечего, отвечать ему? Почему я должна его слушать, когда я здесь живу и здравствую, работаю и известна на весь мир?
Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок.
Мало ли что он сказал. Это так глупо. Не надо так остро на это реагировать», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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