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Тарасова о Недомански: «Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Придурок»

Татьяна Тарасова оценила высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Недоманский играл в хоккей за свою страну, я это хорошо помню. Но нам делать больше нечего, отвечать ему? Почему я должна его слушать, когда я здесь живу и здравствую, работаю и известна на весь мир?

Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок.

Мало ли что он сказал. Это так глупо. Не надо так остро на это реагировать», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
Вацлав Недомански
Р-Спорт
logoТатьяна Тарасова
сборная Чехословакии
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
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