Фетисов о Недомански: «Открытый антисоветчик. У чехов какое-то обострение. Надо для них клинику бесплатного лечения открыть. Пусть приезжает, мы его вылечим»

Вячеслав Фетисов оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии по хоккею заявил : «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Это известный пассажир, который убежал в свое время в Канаду. Что от него можно ожидать?

Думаю, его надо отправить к доктору, чтобы мозги свои проверил. У этих чехов какое-то обострение в последнее время. Что-то не то они кушают.

Надо для них тут клинику открыть бесплатного лечения, потому что за границей, наверное, дорого. Пусть приезжает, мы его тут вылечим.

Против него я особо не играл, не помню. Да, он открытый антисоветчик, первым убежал в Канаду. Чего он только так долго молчал, непонятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .