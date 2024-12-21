Лайпсик может перейти в «Сибирь»: «Есть обоюдный интерес» 

Агент Брендана Лайпсика допустил переход форварда в «Сибирь».

«У Лайпсика и «Сибири » есть обоюдный интерес к возможной сделке», – сказал Алеша Пилко .

Ранее 30‑летнего игрока «Автомобилиста » не забрали из списка отказов и он был переведен в «Горняк-УГМК».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.