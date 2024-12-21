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Лайпсик может перейти в «Сибирь»: «Есть обоюдный интерес» 

Агент Брендана Лайпсика допустил переход форварда в «Сибирь».

«У Лайпсика и «Сибири» есть обоюдный интерес к возможной сделке», – сказал Алеша Пилко.

Ранее 30‑летнего игрока «Автомобилиста» не забрали из списка отказов и он был переведен в «Горняк-УГМК».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoБрендан Лайпсик
Алеша Пилко
logoСибирь
logoКХЛ
logoАвтомобилист
возможные переходы
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