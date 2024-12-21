Лайпсик может перейти в «Сибирь»: «Есть обоюдный интерес»
Агент Брендана Лайпсика допустил переход форварда в «Сибирь».
«У Лайпсика и «Сибири» есть обоюдный интерес к возможной сделке», – сказал Алеша Пилко.
Ранее 30‑летнего игрока «Автомобилиста» не забрали из списка отказов и он был переведен в «Горняк-УГМК».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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