«Автомобилист» ищет варианты обмена Лайпсика. Форвард набрал 5 очков в 16 матчах сезона

Брендан Лайпсик может покинуть «Автомобилист».

По данным двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова, екатеринбургский клуб рассматривает возможности обмена 30-летнего нападающего.

Брендан Лайпсик присоединился к команде тренера Алексея Заварухина перед этим сезоном, перейдя из СКА.

В нынешнем сезоне форвард, получивший российский паспорт, набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 3» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 16:28.

Потапов ранее высказывался о хоккеисте: «Не нравится Лайпсик – не вписывается в концепцию Заварухина. Он теряется, когда идет игра стык в стык» .