«Автомобилист» ищет варианты обмена Лайпсика. Форвард набрал 5 очков в 16 матчах сезона
Брендан Лайпсик может покинуть «Автомобилист».
По данным двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова, екатеринбургский клуб рассматривает возможности обмена 30-летнего нападающего.
Брендан Лайпсик присоединился к команде тренера Алексея Заварухина перед этим сезоном, перейдя из СКА.
В нынешнем сезоне форвард, получивший российский паспорт, набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 3» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 16:28.
Потапов ранее высказывался о хоккеисте: «Не нравится Лайпсик – не вписывается в концепцию Заварухина. Он теряется, когда идет игра стык в стык».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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