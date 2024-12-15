Лайпсика не забрали с драфта отказов «Автомобилиста». Он переведен в «Горняк-УГМК»

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик переведен в клуб Olimpbet ВХЛ.

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ не забрали 30‑летнего хоккеиста из списка отказов .

«Система ЦИБ КХЛ устроена так, что сразу после прохождения процедуры драфта отказов хоккеист, которого никто не забрал, автоматически переводится в фарм‑команду. В нашем случае это «Горняк-УГМК », – сказали в пресс-службе «Автомобилиста ».

В текущем сезоне КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.