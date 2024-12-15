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Лайпсика не забрали с драфта отказов «Автомобилиста». Он переведен в «Горняк-УГМК»

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик переведен в клуб Olimpbet ВХЛ.

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ не забрали 30‑летнего хоккеиста из списка отказов.

«Система ЦИБ КХЛ устроена так, что сразу после прохождения процедуры драфта отказов хоккеист, которого никто не забрал, автоматически переводится в фарм‑команду. В нашем случае это «Горняк-УГМК», – сказали в пресс-службе «Автомобилиста».

В текущем сезоне КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoБрендан Лайпсик
logoГорняк-УГМК
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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