«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона
Брендан Лайпсик внесен в список отказов.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» ищет варианты для обмена 30-летнего нападающего.
Сегодня пресс-служба екатеринбургского клуба объявила, что Лайпсик помещен в список отказов.
Напомним, согласно регламенту КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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