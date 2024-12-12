«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона

Брендан Лайпсик внесен в список отказов.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» ищет варианты для обмена 30-летнего нападающего.

Сегодня пресс-служба екатеринбургского клуба объявила, что Лайпсик помещен в список отказов.

Напомним, согласно регламенту КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лайпсик набрал 7 (6+1) очков в 25 матчах.