Агент Лайпсика о переводе игрока в ВХЛ: «Наша история в Екатеринбурге закончилась, думаю. Уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках»
Агент Брендана Лайпсика высказался о будущем игрока.
– «Автомобилист» сообщил, что Лайпсик переведен в клуб ВХЛ «Горняк-УГМК».
– Брендан более 10 дней находится в Канаде, он прошел дополнительное обследование, полностью восстановился, повреждение его не беспокоит. На следующей неделе он возвращается в Россию.
– Какая у вас была реакция на решение клуба?
– Думаю, что наша история в Екатеринбурге закончилась. Но мы уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках, – сказал агент Алеша Пилко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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