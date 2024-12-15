Агент Лайпсика о переводе игрока в ВХЛ: «Наша история в Екатеринбурге закончилась, думаю. Уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках»

Агент Брендана Лайпсика высказался о будущем игрока.

– «Автомобилист» сообщил, что Лайпсик переведен в клуб ВХЛ «Горняк-УГМК».

– Брендан более 10 дней находится в Канаде, он прошел дополнительное обследование, полностью восстановился, повреждение его не беспокоит. На следующей неделе он возвращается в Россию.

– Какая у вас была реакция на решение клуба?

– Думаю, что наша история в Екатеринбурге закончилась. Но мы уважаем регламент КХЛ , будем действовать в его рамках, – сказал агент Алеша Пилко.