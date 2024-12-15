  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Лайпсика о переводе игрока в ВХЛ: «Наша история в Екатеринбурге закончилась, думаю. Уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках»
0

Агент Лайпсика о переводе игрока в ВХЛ: «Наша история в Екатеринбурге закончилась, думаю. Уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках»

Агент Брендана Лайпсика высказался о будущем игрока.

– «Автомобилист» сообщил, что Лайпсик переведен в клуб ВХЛ «Горняк-УГМК».

Брендан более 10 дней находится в Канаде, он прошел дополнительное обследование, полностью восстановился, повреждение его не беспокоит. На следующей неделе он возвращается в Россию.

– Какая у вас была реакция на решение клуба?

– Думаю, что наша история в Екатеринбурге закончилась. Но мы уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках, – сказал агент Алеша Пилко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoБрендан Лайпсик
Алеша Пилко
logoМатч ТВ
травмы
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoГорняк-УГМК
logoВХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лайпсика не забрали с драфта отказов «Автомобилиста». Он переведен в «Горняк-УГМК»
6сегодня, 10:59
«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона
1412 декабря, 18:17
«Автомобилист» внес Эберта в долгосрочный список травмированных. Защитника прооперировали в Германии
14 декабря, 14:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Первого канала. «Россия 25» против Казахстана, Беларусь сыграет со сборной мира КХЛ
599 минут назадLive
НХЛ. «Каролина» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Вегаса», «Рейнджерс» в гостях у «Сент-Луиса»
521 минуту назад
Экстренному вратарю «Оттавы» Дитцу, вероятно, пришлось бежать с экипировкой по дороге на арену. Он был вызван из-за травмы Форсберга на разминке
543 минуты назадВидео
Лайпсика не забрали с драфта отказов «Автомобилиста». Он переведен в «Горняк-УГМК»
6сегодня, 10:59
Экс-глава ФХБ Басков о матче Беларуси и «России 25»: «Играй мы при другом судействе, и счет, и расклад по игре был бы другой»
6сегодня, 10:54
Плющев о матче «России 25» с Казахстаном: «У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Не думаю, что наших ребят ждет легкая прогулка»
13сегодня, 10:36
Карбери о том, поедет ли Овечкин на выезд с «Вашингтоном»: «Это будет определено позднее»
5сегодня, 10:25
Терещенко об игре «России 25»: «У Ротенберга еще есть работа. Матч с белорусами показал, что проблем хватает»
7сегодня, 09:29
Кузнецов о тонированном визоре: «У меня проблем много с головой. Так играть намного лучше, голова не болит. В «России 25» можно, а в КХЛ не разрешают»
27сегодня, 08:53
Рябыкин про уровень КПК: «Хоккей – зрелище для болельщиков. Люди проголосовали ногами, на каждый матч России собирается больше народу, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии»
6сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко про лучших русских хоккеистов в 2024-м: «Овечкина отмечу – идет к рекорду Гретцки, выкладывается на 200%. У Демидова отличный потенциал. Еще Мичкова можно выделить, он молодчина!»
3 минуты назад
Генменеджер «Трактора» об обмене Шарова: «До дедлайна остается немного времени. Команде требуется усиление – подписания, под которые нужен ресурс»
25 минут назад
«Трактор» обменял Шарова в «Куньлунь на денежную компенсацию
232 минуты назад
Директор «Северстали»: «Проход во второй раунд будет программой минимум. По команде виден прогресс, зрители довольны. У нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%»
1сегодня, 09:56
Рябыкин об отъезде Ги Буше в Канаду: «Первый раз вижу такое в профессиональном спорте. «Авангард» всерьез настроился терпеть и ждать, видимо. Его право»
3сегодня, 09:48
Хайруллин про игроков СКА в «России 25»: «Привыкать ни к кому не нужно – это бонус. Все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя»
сегодня, 09:41
Плющев об игре Панарина: «Один в поле не воин: если команда буксует, Артемий буксует вместе с ней. «Рейнджерс» столкнулись с кризисом»
3сегодня, 09:05
Директор «Лады»: «Хотели бы повторить результат прошлого сезона, но, видимо, не получится. Ребята бьются, уверен, они не будут сдаваться. У нас хороший коллектив»
2сегодня, 08:43
Симашев о «России 25»: «Кузнецов постоянно говорит, шутит, как Радулов в «Локомотиве». Разряжает обстановку, от него один позитив»
3сегодня, 08:13
Генцел забил за «Тампу» в 6 играх подряд. Он 4-й действующий игрок НХЛ с такой серией в 1-м сезоне за клуб – догнал Овечкина, Малкина и Мэттью Ткачака
1сегодня, 07:30
Рекомендуем