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Хэгенс, Эйзерман и Леонард – в составе США на МЧМ

Опубликован состав сборной США на МЧМ-2025.

Федерация хоккея США назвала имена 25 игроков, включенных в состав молодежной сборной перед турниром в Оттаве. 

Вратари: Трей Августин, Сэм Хиллебрандт, Хэмптон Слукинский.

Защитники: Зеев Байум, Пол Фишер, Дрю Фортескью, Логан Хенслер, Коул Хатсон, Адам Клебер, Арам Миннетян, Колин Ральф.

Форварды: Остин Бурневик, Тревор Коннелли, Коул Эйзерман, Джеймс Хэгенс, Райан Леонард, Оливер Мур, Данни Нельсон, Гэйб Перро, Макс Плант, Тедди Стига, Брэндон Свобода, Кэри Тэрранс, Джоуи Уиллис, Броди Зимер.

Опубликовано: Sports
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
Трей Августин
logoмолодежная сборная США
Дрю Фортескью
Логан Хенслер
Хэмптон Слукински
Арам Миннетян
Пол Фишер
Зеев Байум
Коул Хатсон
Сэм Хиллебрандт
Данни Нельсон
Броди Зимер
Кэри Тэрранс
logoДжеймс Хэгенс
logoКоул Эйзерман
Макс Плант
Оливер Мур
Райан Леонард
Гэйб Перро
Тревор Коннелли
Тедди Стига
logoНХЛ
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