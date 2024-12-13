Курдин об отстранении России от МЧМ: «Спорт всегда объединял, зачем его превратили в политику, мне непонятно. Даже детям не дают играть»

Геннадий Курдин высказался об отстранении молодежной сборной России от МЧМ.

Ранее главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил , что потери TSN и организаторов МЧМ из-за отстранения России могли составить до миллиарда долларов.

«Понимаете, тут дело не в убытках. Спорт всегда объединял, и именно для этого создавалось олимпийское движение. Зачем спорт превратили в политику, мне непонятно.

Даже детям не дают играть, от молодежного чемпионата мира отстранили. Понимаю, если бы профессиональные лиги отказывались от российских игроков, чтобы те не зарабатывали у них деньги.

Вот это отстранение от флага, гимна, еще чего-то… Давайте еще от Родины отстранимся, от папы и мамы, от всех ценностей. Я абсолютно не понимаю, что происходит в этом мире», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.