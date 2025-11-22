«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию
«Салават» обменял Уайатта Калинюка в «Шанхай».
«Салават Юлаев» и «Шанхай» совершили обмен.
Защитник Уайатт Калинюк продолжит карьеру в «Дрэгонс». Взамен «Салават» получил денежную компенсацию.
В 18 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8». Защитник перешел в «Салават Юлаев» в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс».
Напомним, ранее сообщалось, что «Салавату» предложили 10 млн рублей за Калинюка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
