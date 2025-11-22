«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию

«Салават» обменял Уайатта Калинюка в «Шанхай».

«Салават Юлаев » и «Шанхай» совершили обмен.

Защитник Уайатт Калинюк продолжит карьеру в «Дрэгонс ». Взамен «Салават» получил денежную компенсацию.

В 18 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8». Защитник перешел в «Салават Юлаев» в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Напомним, ранее сообщалось , что «Салавату» предложили 10 млн рублей за Калинюка.