Вице-президент TSN: «Ротенберг – наш друг. Предпочли бы видеть Россию и Беларусь на МЧМ – это помогло бы модели финансирования. Но это невозможно без прекращения событий на Украине»
Вице-президент TSN прокомментировал высказывание Романа Ротенберга.
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР ранее заявил: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам».
«Роман – наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично.
Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Беларусь в качестве участников за их хоккейные навыки.
И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижение вперед в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся боевые действия на Украине.
TSN как партнер Hockey Canada будет следовать примеру ИИХФ, руководящего органа», – сказал вице-президент и исполнительный продюсер телекомпании TSN Пол Грэм.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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