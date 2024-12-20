Вице-президент TSN: «Ротенберг – наш друг. Предпочли бы видеть Россию и Беларусь на МЧМ – это помогло бы модели финансирования. Но это невозможно без прекращения событий на Украине»

Вице-президент TSN прокомментировал высказывание Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР ранее заявил: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам» .

«Роман – наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично.

Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Беларусь в качестве участников за их хоккейные навыки.

И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижение вперед в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся боевые действия на Украине.

TSN как партнер Hockey Canada будет следовать примеру ИИХФ, руководящего органа», – сказал вице-президент и исполнительный продюсер телекомпании TSN Пол Грэм.