Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»

Генеральный менеджер «Шанхая » Игорь Варицкий поделился мнением о защитнике Уайатте Калинюке .

Игрок перешел в «Дрэгонс» в результате обмена из «Салавата».

«Мобильный защитник, умеющий играть в большинстве, хорошо двигает шайбу, может поддержать атаку. Неплохо проявил себя как в АХЛ, так и в Финляндии, где набрал 36 очков, из них 10 – заброшенные шайбы.

Адаптирован к КХЛ , поиграл в Казани и Уфе, в нашей команде встретится с системой, с которой хорошо знаком. Добавит нашей обороне скорости и результативности», – сказал Варицкий.