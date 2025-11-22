Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»
Генменеджер «Шанхая» высказался о защитнике Уайатте Калинюке.
Генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий поделился мнением о защитнике Уайатте Калинюке.
Игрок перешел в «Дрэгонс» в результате обмена из «Салавата».
«Мобильный защитник, умеющий играть в большинстве, хорошо двигает шайбу, может поддержать атаку. Неплохо проявил себя как в АХЛ, так и в Финляндии, где набрал 36 очков, из них 10 – заброшенные шайбы.
Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, в нашей команде встретится с системой, с которой хорошо знаком. Добавит нашей обороне скорости и результативности», – сказал Варицкий.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
