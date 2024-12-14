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Коуэн, Ягер, Лучанко, Мартон и 16-летний Маккенна вошли в состав сборной Канады на МЧМ

Федерация хоккея Канады назвала имена 25 игроков, включенных в состав молодежной сборной перед турниром в Оттаве. 

Вратари: Карсон Бьярнасон, Картер Джордж, Джек Иванкович;

Защитники: Бо Эйки, Оливер Бонк, Сэм Дикинсон, Эндрю Гибсон, Тэннер Молендик, Сойер Минио, Кэйден Прайс, Мэттью Шефер;

Нападающие: Коул Бодуан, Матье Катафорд, Беркли Каттон, Истон Коуэн, Итан Готье, Таннер Хау, Джетт Лучанко, Портер Мартон, Гэвин Маккенна, Брэдли Надо, Лука Пинелли, Карсон Рекопф, Калум Ричи, Брэйден Ягер.

Отметим, что в состав включены 18-летний форвард «Брэмптона» Портер Мартон (идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров юниорской лиги Онтарио – 54 очка в 26 играх, 21+33) и 16-летний форвард «Медисин Хэт» Гэвин Маккенна (возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги с 60 очками в 30 играх, 19+41). 

Мартон является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025, а Маккенна считается главным фаворитом драфта-2026. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
logoГэвин Маккенна
Портер Мартон
Драфт НХЛ
Федерация хоккея Канады
logoмолодежная сборная Канады
logoюниорская лига Онтарио
logoЗападная хоккейная лига
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
Таннер Хау
Брэйден Ягер
logoБрэдли Надо
Карсон Рекопф
Карсон Бьярнасон
Джетт Лучанко
Эндрю Гибсон
Калум Ричи
Мэттью Шефер
Картер Джордж
Матье Катафорд
Беркли Каттон
Коул Бодуан
Тэннер Молендик
Кэйден Прайс
Оливер Бонк
Истон Коуэн
Лука Пинелли
Сэм Дикинсон
Итан Готье
logoНХЛ
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