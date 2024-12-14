Коуэн, Ягер, Лучанко, Мартон и 16-летний Маккенна вошли в состав сборной Канады на МЧМ

Федерация хоккея Канады назвала имена 25 игроков, включенных в состав молодежной сборной перед турниром в Оттаве.

Вратари : Карсон Бьярнасон, Картер Джордж, Джек Иванкович;

Защитники : Бо Эйки, Оливер Бонк, Сэм Дикинсон, Эндрю Гибсон, Тэннер Молендик, Сойер Минио, Кэйден Прайс, Мэттью Шефер;

Нападающие : Коул Бодуан , Матье Катафорд, Беркли Каттон, Истон Коуэн, Итан Готье, Таннер Хау, Джетт Лучанко, Портер Мартон, Гэвин Маккенна, Брэдли Надо, Лука Пинелли, Карсон Рекопф, Калум Ричи, Брэйден Ягер .

Отметим, что в состав включены 18-летний форвард «Брэмптона» Портер Мартон (идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров юниорской лиги Онтарио – 54 очка в 26 играх, 21+33) и 16-летний форвард «Медисин Хэт» Гэвин Маккенна (возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги с 60 очками в 30 играх, 19+41).

Мартон является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025, а Маккенна считается главным фаворитом драфта-2026.