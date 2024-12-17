  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дрегер о Какко: «В «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. Когда он выступает за свою страну, это совсем другой игрок. Просто зверь»
2

Дрегер о Какко: «В «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. Когда он выступает за свою страну, это совсем другой игрок. Просто зверь»

Даррен Дрегер высказался о форварде «Рейнджерс» Каапо Какко – кандидате на обмен.

23-летний нападающий остался в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3) по решению тренера Питера Лавиолетта. 

В 29 играх в текущем сезоне на счету финского игрока 14 (4+10) очков при полезности «+10». Всего в НХЛ 2-й номер драфта-2019 провел 329 матчей и набрал 131 (61+70) очко. 

Ранее сообщалось, что клуб из Нью-Йорка рассматривает варианты обмена игрока. Его зарплата по текущему 1-летнему контракту составляет 2,4 млн долларов. 

«Я не буду утверждать, что он запросил клуб об обмене. Но думаю, что в «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. 

Вы можете посмотреть на то, как он выступает за свою страну на международных турнирах. Это совсем другой игрок. Просто зверь. Он делает все, что вы хотели бы видеть в исполнении мощного форварда. Возможно, в «Рейнджерс» ему не дали достаточно шансов», – сказал инсайдер. 

В составе сборных Финляндии Какко стал победителем ЮЧМ-2018, МЧМ-2019 и ЧМ-2019. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
возможные переходы
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoмолодежная сборная Финляндии
logoКаапо Какко
logoЧМ по хоккею
logoсборная Финляндии U18
logoДаррен Дрегер
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
ЧМ по хоккею юниорский
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу» в гостях, «Флорида» обыграла «Эдмонтон», «Колорадо» уступил «Ванкуверу»
2129 минут назад
Торторелла не видит Мичкова в роли центрфорварда: «Может, какой-то другой тренер рассмотрит это, но не я. «Филадельфии» нужно найти центра, который будет играть вместе с ним»
244 минуты назад
Драйзайтль забросил 23-ю шайбу в сезоне и обогнал Капризова в гонке снайперов НХЛ. У Кирилла 22 гола, у Пойнта и Райнхарта – по 20
1сегодня, 04:55
Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 25 из 30 бросков «Эдмонтона». Победа – 5-я в последних 6 играх
4сегодня, 04:45
«Флорида» победила «Эдмонтон» в гостях – 6:5. Команды провели 1-й матч после встречи в финале Кубка Стэнли
1сегодня, 04:35
Владелец «Баффало» Пегула встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд. Он поддержал руководство клуба и сказал, что больших обменов не будет (Daily Faceoff)
5сегодня, 04:25
КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Куньлунем», СКА против «Локомотива»
21сегодня, 04:10
«Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях, уступив «Далласу». Клуб сохранил лидерство в НХЛ по % очков
1сегодня, 03:50
Овечкин поехал с «Вашингтоном» в Даллас и Чикаго. Он не сыграет, но утром потренировался с командой и завтра будет заниматься с резервистами
11вчера, 20:14
Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк – звезды недели в НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 3+6 в 3 матчах
5вчера, 19:19
Ко всем новостям
Последние новости
Драйзайтль – игрок недели в «Эдмонтоне». Форвард набрал 3+6 в 3 матчах и делит с Капризовым лидерство в гонке снайперов НХЛ
1вчера, 21:55
Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»
2вчера, 21:34
Маркус Петтерссон выбыл минимум на неделю из-за травмы. Он лидирует в «Питтсбурге» по числу блоков (56)
вчера, 21:22
Егор Сидоров – игрок недели в АХЛ. 20-летний форвард «Анахайма», выступающий за «Сан-Диего», набрал 3+3 в 2 матчах
1вчера, 21:02
Пресс о победе «России 25» на КПК: «Хорошая команда. Они несколько дней готовились к турниру, неудивительно, что так выступили»
1вчера, 20:42
Симашев о книгах: «Стараюсь читать каждый день, сейчас – «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Могу на классику нашу переключиться. Это уже как привычка, некий ритуал»
1вчера, 20:28
Быков о шансах ЦСКА на титул: «Сложно рассуждать, тренер всегда готовит армейцев к плей-офф. Регулярка – тестовый отрезок, чтобы заложить основу и гармонию в коллективе»
1вчера, 19:51
Елесин о «СКА-Арене»: «Классная, в России считается хорошей, думаю. Для болельщиков здорово, что есть такое сооружение. Я был в Америке, видел большие арены»
2вчера, 19:31
Пашков о сборной мира на КПК: «Азарта и стремления побеждать не увидел. Для иностранцев нужны стимулы, чтобы они показали товар лицом, а не просто отбывали номер»
вчера, 18:58
Терещенко о возможном обмене Сафонова на Глотова: «Равнозначные игроки. Илья – центральный нападающий с хорошим броском, габаритный, системный. Василий больше с краю действует»
3вчера, 18:40
Рекомендуем