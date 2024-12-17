Дрегер о Какко: «В «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. Когда он выступает за свою страну, это совсем другой игрок. Просто зверь»

Даррен Дрегер высказался о форварде «Рейнджерс» Каапо Какко – кандидате на обмен.

23-летний нападающий остался в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3) по решению тренера Питера Лавиолетта.

В 29 играх в текущем сезоне на счету финского игрока 14 (4+10) очков при полезности «+10». Всего в НХЛ 2-й номер драфта-2019 провел 329 матчей и набрал 131 (61+70) очко.

Ранее сообщалось, что клуб из Нью-Йорка рассматривает варианты обмена игрока. Его зарплата по текущему 1-летнему контракту составляет 2,4 млн долларов.

«Я не буду утверждать, что он запросил клуб об обмене. Но думаю, что в «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно.

Вы можете посмотреть на то, как он выступает за свою страну на международных турнирах. Это совсем другой игрок. Просто зверь. Он делает все, что вы хотели бы видеть в исполнении мощного форварда. Возможно, в «Рейнджерс » ему не дали достаточно шансов», – сказал инсайдер.

В составе сборных Финляндии Какко стал победителем ЮЧМ-2018, МЧМ-2019 и ЧМ-2019.