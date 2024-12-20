Ротенберг репостнул со Спортса новость со словами вице-президента TSN о нем: «Хоккейная семья🤝»
Роман Ротенберг отреагировал на слова вице-президента TSN.
Вице-президент и исполнительный продюсер телекомпании TSN Пол Грэм ранее заявил: «Ротенберг – наш друг. Предпочли бы видеть Россию и Беларусь на МЧМ – это помогло бы модели финансирования. Но это невозможно без прекращения событий на Украине».
Главный тренер СКА в телеграм-канале оставил ссылку на новость на Спортсе’‘ со словами Грэма и написал: «Хоккейная семья🤝».
Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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