Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру

Начало матча «Калгари» – «Монреаль» в НХЛ задержали из-за проблем со светом.

Инцидент возник на домашней арене «Флэймс ». Старт встречи был отложен на десять минут.

Часть освещения удалось оперативно восстановить, но к моменту стартового вбрасывания большая половина системы иллюминации не работала. Несмотря на это, арбитры решили начать игру.

Полностью освещение заработало спустя 5 минут после начала первого периода. Матч регулярного чемпионата завершился победой «Монреаля » в овертайме (2:1 ОТ).