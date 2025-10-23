  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру
Видео
6

Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру

Начало матча «Калгари» – «Монреаль» в НХЛ задержали из-за проблем со светом.

Инцидент возник на домашней арене «Флэймс». Старт встречи был отложен на десять минут.

Часть освещения удалось оперативно восстановить, но к моменту стартового вбрасывания большая половина системы иллюминации не работала. Несмотря на это, арбитры решили начать игру.

Полностью освещение заработало спустя 5 минут после начала первого периода. Матч регулярного чемпионата завершился победой «Монреаля» в овертайме (2:1 ОТ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
видео
logoМонреаль
logoНХЛ
Scotiabank Saddledome
происшествия
logoКалгари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3
сегодня, 04:30
«Монреаль» выиграл 6 из 8 матчей в сезоне НХЛ. Команда Сен-Луи идет 2-й на Востоке
сегодня, 04:20
У Демидова ассист в игре с «Баффало». 19-летний форвард «Монреаля» набрал 1+4 за 7 матчей
21 октября, 08:50Видео
Главные новости
«Флорида» – 1-я в рейтинге фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Колорадо» – 6-й, «Вашингтон» – 8-й, «Эдмонтон» – 11-й
8 минут назад
«Шанхай» может расторгнуть договор с Душаком. У защитника 0+8 за 16 матчей в сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)
27 минут назад
«Нефтехимик» показал форму к 57-летию клуба и 30-летию в высших дивизионах России: «В дизайне – история каждого комплекта за последние три десятилетия»
52 минуты назадФото
Губерниев о СКА: «У Ларионова что‑то не клеится – не удивлюсь, если тренер поменяется в ближайшее время. ЦСКА постепенно выправляется, а Петербург подзавяз»
сегодня, 11:15
Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»
сегодня, 10:35
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Чикаго», «Флорида» примет «Питтсбург», «Монреаль» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Каролиной»
сегодня, 10:25
«Металлург» в гостях у «Нефтехимика». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00 по московскому времени
сегодня, 10:05Видео
Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол – это и есть разностороннее развитие»
сегодня, 09:51
Сборную России U20 возглавил экс-тренер России U18 Миронов. Терещенко, Максим Соколов, Щадилов, Бабинцев и Кофанов – ассистенты
сегодня, 09:37
«Сибирь» обменяла Гоголева в «Ладу» на денежную компенсацию. У форварда 1+1 за 14 игр в этом сезоне
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
39 минут назад
Пашков о лидерстве «Металлурга» в КХЛ: «Провели неудачный сезон, не став ничего менять после победного финала. Этим летом извлекли урок – добавили огонька в атаке»
сегодня, 11:01
«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH
сегодня, 10:06
Мурашов одержал 4 победы в 4 играх за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Голкипер стал 1-й звездой матча с «Лихай Вэлли»
сегодня, 09:23
Светлов о СКА: «Легионеры должны быть сильнее местных, а получается, что иностранцы – слабое звено. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной»
сегодня, 05:30
«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3
сегодня, 04:30
«Монреаль» выиграл 6 из 8 матчей в сезоне НХЛ. Команда Сен-Луи идет 2-й на Востоке
сегодня, 04:20
«Баффало» прервал победную серию «Детройта» из 5 матчей. Дебютировавший в НХЛ вратарь Эллис – 1-я звезда игры с 27 отраженными бросками
сегодня, 02:40
«Нью-Джерси» лидирует в таблице Востока после 6-й победы подряд. Команда Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1)
сегодня, 02:20
Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»
вчера, 20:36