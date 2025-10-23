Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру
Начало матча «Калгари» – «Монреаль» в НХЛ задержали из-за проблем со светом.
Инцидент возник на домашней арене «Флэймс». Старт встречи был отложен на десять минут.
Часть освещения удалось оперативно восстановить, но к моменту стартового вбрасывания большая половина системы иллюминации не работала. Несмотря на это, арбитры решили начать игру.
Полностью освещение заработало спустя 5 минут после начала первого периода. Матч регулярного чемпионата завершился победой «Монреаля» в овертайме (2:1 ОТ).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
