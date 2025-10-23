  • Спортс
Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»

Андрей Назаров заявил, что СКА и ЦСКА улучшат турнирное положение в FONBET КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга идет на девятом месте в Западной конференции, москвичи занимают седьмую строчку на Западе.

«Что касается армейских грандов – ЦСКА и СКА – то все еще впереди, не нужно сбрасывать эти команды со счетов. Запас прочности и перспективы там есть, турнирное положение выправится. Накануне получился яркий матч, победить мог любой, в итоге чуть больше повезло московским армейцам.

Кстати, теперь мой давний товарищ Игорь Ларионов точно поймет, зачем в России нужна длинная предсезонка. Только к 17-му туру его команда более-менее набрала форму и вкатилась в сезон. Короткие предсезонки, как в НХЛ, для КХЛ не подходят, у нас совершенно иная ситуация.

Вообще же радует, что в КХЛ регулярно появляются позитивные новости, лига развивается, а новости и слухи про тренерские отставки уходят на второй план. Они становятся все менее интересны, люди больше следят за хоккеем и происходящим на льду», – бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
