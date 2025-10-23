«Баффало» прервал победную серию «Детройта» из 5 матчей. Дебютировавший в НХЛ вратарь Эллис – 1-я звезда игры с 27 отраженными бросками

«Баффало» завершил победную серию «Детройта».

Команда тренера Линди Раффа обыграла «Ред Уингс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Тремя звездами игры стали хоккеисты «Сэйбрс»: первой – дебютировавший в лиге вратарь Колтен Эллис (27 из 29 отраженных бросков), второй – нападающий Джек Куинн (1+2), третьей – форвард Тайсон Козак (1+0).

Таким образом, «Баффало» прервал победную серию «Детройта », которая продлилась пять матчей.

«Детройт» идет 6-м в таблице Восточной конференции на данный момент (10 очков в 7 матчах), «Баффало » – 13-м (6 баллов в 7 матчах).