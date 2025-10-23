Светлов о СКА: «Легионеры должны быть сильнее местных, а получается, что иностранцы – слабое звено. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной»

Сергей Светлов поделился мыслями об игре СКА.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла 11 из 17 матчей в Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

22 октября СКА уступил ЦСКА (3:4).

– В чем причины неутешительного старта команды?

– Кто-то жалуется на Спронга, но в СКА легионеры совсем незаметны, да и очков практически не набирают. Бландиси опять схватил два результативных удаления, причем результативных, вновь не в своей тарелке был Грималди.

Легионеры по определению должны быть сильнее местных игроков, а тут получается, что иностранцы, наоборот, – слабое звено.

– Это главная причина?

– Не узнаю СКА в эмоциональном плане. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной.

Индикатор – Сергей Плотников . В свое время этот форвард начинал на моих глазах в «Амуре», я его пригласил из молодежной команды. Энергия и трудовая этика всегда были его сильными сторонами. Прошлый сезон в СКА Плотников до травмы тоже провел хорошо, был лидером команды. А сейчас он, к сожалению, не так энергичен.

Возможно, что не только Плотников, но и весь СКА в какой-то ямке. Эмоциональной или функциональной – это вопрос, ответ на который можно дать, только находясь внутри команды.

Возможно, что у нее не все сложилось в предсезонке, но опять-таки тут нужно быть внутри команды, чтобы давать категоричные оценки, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов .