Ротенберг о впечатлениях «Монреаля» от Демидова: «Есть что улучшить. Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших в мире»
Роман Ротенберг передал слова сотрудников «Монреаля» об Иване Демидове.
Нападающий СКА, выбранный клубом НХЛ на драфте в 2024 году, отметился голом в ворота «Торпедо» 19 декабря.
«Они сказали, что ему надо работать и развиваться. Есть что улучшить.
Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Когда это произойдет, тогда и поговорим», – отметил главный тренер СКА.
Демидов – автор победного гола СКА. Забил с паса Кузнецова на глазах генменеджера «Монреаля»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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