Бахмутов о тренере СКА: «Возвращать Ротенберга, оставлять Ларионова, либо искать новую фамилию – пусть менеджеры думают, что делать. Я бы обратил взор на иностранца»

Игорь Бахмутов заявил, что менеджеры СКА должны выбрать главного тренера.

Армейцы проиграли 8 из 9 последних матчей и занимают девятое место в Западной конференции.

«Конечно, у СКА нет результата, игры. Вчера матч с ЦСКА показал, что есть какие-то всплески. Всплески всплесками, но надо всю игру проводить как концовку матча. Какие гарантии и договоренности у Ларионова с руководством сложно сказать. Честно говоря, не вижу, за счет чего их можно взбодрить. Когда показывают скамейку, видно, что какие-то потухшие люди сидят.

Если сейчас в СКА задуматься о смене тренера, то вопрос встает – кого? Будь я на месте людей, принимающих решение, наверное, обратил свой взор на иностранца. Хотя я противник иностранных специалистов. Но, на мой взгляд, другого выхода на сегодня нет.

Не буду давать советов, подсказок. Они там зарплаты большие получают для того, чтобы отвечать на такие вопросы. Хочется верить, что они, как квалифицированные менеджеры, имеют в запасе пяток фамилий. Пусть и думают, что делать дальше: возвращать Ротенберга , оставлять Ларионова, либо искать новую фамилию.

Клуб очень мощный, и нам как-то не с руки им подсказывать», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов .

