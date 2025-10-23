«Шанхай» может расторгнуть договор с Душаком. У защитника 0+8 за 16 матчей в сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)

«Шанхай» может расторгнуть договор с Джозефом Душаком.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Душак проводит второй сезон в составе китайского клуба. В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету 28-летнего защитника 8 (0+8) очков в 16 матчах при полезности «минус 1».

«Шанхай » идет четвертым в Западной конференции, набрав 22 очка за 16 игр.